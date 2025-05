Gerettet! KTM legt Zusage für Sanierung vor

Gute Nachrichten aus der Wirtschaft: Der insolvente Motorradhersteller KTM hat nach eigenen Angaben ausreichend Finanzierungszusagen, um die Quote im Insolvenzverfahren zu erfüllen. Damit könnten die notwendigen Zahlungen bis zum 23. Mai geleistet werden. Wie die „Krone“ bereits berichtete, dürfte der indische Miteigentümer zum Retter in der Not – und für rund 1000 Mitarbeiter allein in Mattighofen (OÖ) – werden.