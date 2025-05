Wo landen die Bullen? Ein Fall für Mathematiker

Der Deutsche wollte Meister werden – alles andere ist ein Trostpreis. Wobei der zweite Platz ein sehr lukrativer werden könnte. Denn für die Bullen geht es am letzten Spieltag – am Samstag (17, live auf Sky) gastiert Rapid in Wals-Siezenheim – noch um die Vizemeisterschaft. Diese berechtigt zur Teilnahme an der Qualifikation für die Champions League.