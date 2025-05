Jugendliche rettete ihre ganze Familie samt Hund

Schnell und genau richtig reagierte in der Nacht auf Montag eine Jugendliche in Aschach an der Steyr (ÖO). Die Tochter des Hofbesitzers wurde kurz nach Mitternacht durch eine starke Rauchentwicklung geweckt. Samt ihrem Hund flüchtete sie durch das Fenster. Anschließend läutete sie ihre Familie aus dem Schlaf und rief die Feuerwehr.