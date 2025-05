Welche Stadt „12 Points“ für ESC-Ausrichtung holt

Innsbruck – 10 Punkte

Die Olympiahalle mit 12.000 Plätzen hätte das Zeug zur ESC-Bühne. Der Charme der Stadt mit den Bergen rundherum würde viele Besucher verzaubern. So wie Basel es jetzt in der Schweiz geschafft hat: „Nicht alles muss in Wien stattfinden. Österreich ist größer. Ich habe schon den Auftrag gegeben, alle Unterlagen vorzubereiten“, so Innsbrucks Bürgermeister Johannes Anzengruber.