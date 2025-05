Lösung aus Paris? Neuer Anlauf für Kopftuchverbot

Kommende Woche wird im Ministerrat ein neuerlicher Anlauf für ein Kopftuchverbot für Mädchen an Schulen genommen. Ein brisantes Thema. Man will damit demokratiefeindlichen Tendenzen – die europäischen Werten widersprechen – entgegentreten. Anleihen dafür holten sich ÖVP-Minister Gerhard Karner und seine Parteikollegin Claudia Plakolm nun in Frankreich. In Paris trafen sie ihre Amtskollegen Bruno Retailleau und Benjamin Haddad sowie den neuen Vorsitzenden der konservativen Les Républicains.