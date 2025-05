Abscheuliche Attacke gegen Richterin

„Mein Mandant war an diesem Tag sehr lang in dem abgesonderten Raum, hat sich schlecht behandelt gefühlt. Deshalb hat er den Becher vorbereitet“, erklärt Anwalt Mathias Burger, der den Angeklagten zusammen mit Rudolf Mayer verteidigt. Am Ende fasst der Intensivtäter für mehrere inkriminierte Taten zwei Jahre und 10 Monate Haft aus. Zudem wird er wegen seiner schweren Impulsstörung in einer Anstalt untergebracht.