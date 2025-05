Österreich kann Gasbedarf kaum selbst decken

Mindestens 1,3 Millionen Öl- und Gasheizungen in Betrieb

Laut der jüngsten Erhebung von Statistik Austria sind österreichweit noch 1,3 Millionen fossile Öl- und Gasheizungen das Hauptheizsystem. Die meisten Gasheizungen gibt es demnach in Wien. Dort erfolgt auch die Wärmeproduktion für Haushalte mit Fernwärmeanschluss mehrheitlich (zu 59 Prozent) mit Erdgas. Der Rückgang bei Gasheizungen betrug laut dem Österreichischen Biomasse-Verband jüngst nur drei Prozent. Die Zahl der Ölkessel halbierte sich hingegen in den vergangenen 20 Jahren.