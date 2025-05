Mathematiker oder Ex-Hooligan nächster Präsident?

Eine Schicksalswahl steht heute Rumänien bevor. Knapp 19 Millionen wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger stimmen nicht nur über ihr neues Staatsoberhaupt, sondern auch über die Zukunft des Landes, das seit Monaten in einer politischen Krise steckt, ab. Das Rennen zwischen dem liberalkonservativen Politiker Nicusor Dan und dem Rechtspopulisten George Simion ist denkbar knapp. In der Ukraine und in der EU zittert man vor einem rechten Sieg.