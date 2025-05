Offensive zur Besetzung Gazas gestartet

Israel hat am Wochenende seine vor wenigen Tagen angekündigte Großoffensive im Gazastreifen nun auch am Boden begonnen. Einheiten seien seit Samstag im gesamten Norden und Süden des Küstengebiets gegen die islamistische Hamas im Einsatz, teilte das Militär am Sonntag mit. Bei heftigen Angriffen Israels gegen die Hamas seien in der Nacht auf Sonntag mindestens 108 Menschen getötet worden, hieß es aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen.