Israel hat wieder Hilfsgüter nach Gaza gelassen

Kritik aus Koalition

Aus seiner rechtsreligiösen Regierungskoalition hatte es zuvor heftige Kritik an dieser Entscheidung gegeben. Israels Regierungschef betonte dann am Montagvormittag, dass zunächst nur eine minimale Menge an Lebensmitteln in das Gebiet kommen werde. Die palästinensische Cogat-Behörde teilte mit, dass unter anderem Babynahrung geliefert worden sei. Israelische Medien berichteten, dass künftig Hilfsgüter wie Mehl und Treibstoff gebracht werden. Ende des Monats soll dann ein neuer Mechanismus umgesetzt werden, um die Verteilung vor Ort zu regeln.