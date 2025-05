JJ im Freudentaumel – und eigentlich völlig fertig

Wir „haben den Schas“

Dann gestand er, was er jetzt am liebsten tun würde: „Ich bin fertig, ich will einfach nur schlafen.“ Doch in dieser Nacht wird das wohl nichts mehr. Stattdessen schickte er noch einen legendären Satz nach Hause: „Leitln, wir haben den Schas gwunnen, i bring‘s ham!“ Österreich jubelt – und JJ ist jetzt ESC-Geschichte.