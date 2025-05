Papst brach bei Messe in Rom das Protokoll

Wie berichtet, wurde der neue Papst am Sonntag offiziell in sein Amt eingeführt (siehe Video oben). „In unserer Zeit erleben wir noch immer zu viel Zwietracht, zu viele Wunden, die durch Hass, Gewalt, Vorurteile, Angst vor dem Anderen und durch ein Wirtschaftsmodell verursacht werden, das die Ressourcen der Erde ausbeutet und die Ärmsten an den Rand drängt“, warnte Leo XIV. in seiner Predigt in Rom in italienischer Sprache.