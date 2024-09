Bürgerinitiative verliert Streit um Volksschule

Die alte Volksschule in St. Wolfgang sperrt nach einer Volksbefragung zu und wird an einem neuen Standort zusammengelegt. Die geplante Schließung der Bildungsstätte hat in Oberösterreich Seltenheitswert. Dem voraus gegangen ist ein Streit in der Gemeinde, bei der eine Bürgerinitiative den Kürzeren zog.