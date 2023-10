Für 500 Jahre alte Schule rückt Aus immer näher

Der Neubau einer einzigen großen Schule in St. Wolfgang rückt immer näher. Die Bildungsdirektion begutachtete zuletzt alle drei derzeitigen Schulen und stellte ihnen kein gutes Zeugnis aus. Am Standort in Rußbach sei eine Zusammenführung der beiden Volksschulen in Verbindung mit dem Kindergarten ausgeschlossen.