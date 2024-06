Volksbefragung soll über Schulneubau entscheiden

Kritik am Bürgermeister

Ihre Kritik an VP-Ortschef Franz Eisl begründet sie wie folgt: „Er verzögert oder verweigert wiederholt die Herausgabe von Unterlagen. Weiters weigert er sich, die von ihm in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie zu veröffentlichen, was ein Verstoß gegen das Verfassungsgesetz ist. Gleichzeitig veröffentlicht er falsche und verzerrte Fakten und Zahlen in Amtsblättern und lokalen Medien.“