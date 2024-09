Countdown für das Ende der Straußenfarm läuft

Ohne Genehmigungen gebaut

„Wir sind nicht, wie dargestellt wird, der ,Vertreiber aus dem Paradies““, so Schlager. Es liege in der Verantwortung der Betreiber der Straußenfarm, die erforderlichen Genehmigungen einzuholen und sich an die Bestimmungen zu halten. Zur Thematik: Die Straußenfarm wurde laut den zuständigen Behörden auf nicht dafür gewidmetem Grünland und ohne die notwendigen Genehmigungen errichtet.