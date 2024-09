Magnus Brunner: Ein EU-Kommissar gegen Migration

Wirtschaftsminister Martin Kocher setzt sich – ohne die an sich notwendige Abkühlungsphase – als Gouverneur in die Nationalbank ab. Und Finanzminister Magnus Brunner tritt als EU-Kommissar in Brüssel an. Und dort soll er auf Wunsch von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen die schwierigen Agenden Migration und Asyl betreuen.