Schweden gewinnt Wikinger-Duell mit Dänemark 1:0!

Angeldahl traf per Flachschuss

Schweden hatte Dänemark erst vor einem Monat 6:1 in der Nations League besiegt. So klar wurde es dieses Mal nicht. Die Schwedinnen durchbrachen den dänischen Defensiv-Block erst mit einer Leistungssteigerung nach der Pause. Aktivposten Angeldahl, sie war in Hälfte 1 mit einem Freistoß-Kracher an der dänischen Torfrau Maja Bay Östergaard gescheitert, traf nach Doppelpass mit Kosovare Asllani an der Strafraum-Linie per Flachschuss.