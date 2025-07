Ortschef gerät nach Handgreiflichkeit unter Druck

Wegen eines Schwitzkastens ist in Steinerkirchen an der Traun (OÖ) der Bürgermeister nun in den Würgegriff der Opposition geraten. Sie fordert den Rücktritt von Thomas Steinerberger (ÖVP). Dieser denkt aber nicht daran. Die Rauferei mit einem langjährigen Freund beim Bezirksmusikfest sei nur Spaß gewesen.