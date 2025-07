Carlos Alcaraz und Taylor Fritz im Achtelfinale!

Shelton gewann Fortsetzung in 70 Sekunden

Kurios verlief die Fortsetzung des Zweitrunden-Spiels zwischen Ben Shelton (USA-10) und dem Australier Rinki Hijikata. Der Amerikaner war am Vorabend frustriert gewesen, weil man beim Stand von 6:2, 7:5, 5:4 und Aufschlag Shelton wegen einbrechender Dunkelheit abgebrochen hatte. Am Freitag knallte er seinem Gegenüber drei Asse und einen Aufschlagwinner um die Ohren und beendete Part zwei des Spiels nach nur 70 Sekunden. Er trifft nun auf den Ungarn Marton Fucsovics, der Publikumsliebling Gael Monfils (FRA) in fünf Sets ausgeschaltet hatte.