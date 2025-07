Hohe Wellen schlug in Israel während des Besuchs der österreichischen Außenministerin der erstmalige Angriff israelischer Siedler-Extremisten im besetzten Westjordanland sogar auch auf israelische Soldaten, die dort für Ruhe sorgen sollen. Die israelische Öffentlichkeit ist alarmiert. Man spricht von Israels „Feind im Inneren“. Israelische Soldaten würden an sieben Fronten ihr Leben einsetzen, da fallen ihnen die Siedler-Extremisten in den Rücken.