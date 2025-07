Deutschland startet mit 2:0 gegen Polen in die EM!

Deutschlands Fußballerinnen haben ihre Titel-Mission in der Schweiz mit einem letztlich souveränen 2:0 (0:0) über EM-Debütant Polen eröffnet! Der Rekord-Europameister setzte sich auch ohne Glanzleistung an die Spitze der Gruppe C vor Schweden, das im Skandinavien-Duell mit Dänemark ebenfalls seiner Favoritenrolle – knapp mit 1:0 (0:0) – gerecht wurde.