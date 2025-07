Um 9 Uhr schon fast 30 Grad in Wiener Innenstadt

Bis zu 38 Grad – und möglicherweise noch mehr – werden am Donnerstag erwartet, bevor sich die Tropenhitze stellenweise in Gewittern entlädt. Die heißesten Regionen liegen im Osten, etwa in Wien, wo das Thermometer bereits um 9.30 Uhr 29 Grad anzeigte, sowie in Niederösterreich, dem Burgenland und Teilen des Südens. Experten des privaten Wetterdienstes Ubimet halten es für durchaus möglich, dass an einzelnen Messstellen die magische 40-Grad-Celsius-Grenze geknackt werden könnte.