ÖVP: Die Stunde der Wahrheit für Manuela Khom

Manuela Khom war die große Überraschung des 16. Dezember 2024, der in die steirische Politik-Geschichte einging. An diesem Tag wurde die erste blau-schwarze Landesregierung in der Steiermark fixiert – mit Turbulenzen in den schwarzen Reihen. Am Abend war, nach stundenlangen Debatten, der bisherige Landeshauptmann Christopher Drexler Geschichte und Landtagspräsidentin Manuela Khom (62) völlig überraschend zu seiner Nachfolgerin gekürt.