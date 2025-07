Tod bei Beauty-OP: Wende im Drama um Caro (20)

Kein EKG, Messgerät am Gelnagel angebracht

Zum Hintergrund: Die junge Niederösterreicherin Caro A. unterzog sich am 1. Dezember 2022 in einer Wiener Privatklinik einer Fettabsaugung. Bei dem Eingriff starb die gesunde 20-Jährige infolge von Sauerstoffmangel. Der Verdacht gegen den Anästhesisten bei der OP: Die Überwachung der Vitalwerte sei nicht lege artis durchgeführt worden, da bei dem Dämmerschlaf kein EKG verwendet wurde und die Pulsoxymetrie zur Messung der Sauerstoffsättigung auf einer Fingerkuppe mit Gelnägeln durchgeführt wurde. Weshalb der Notfall womöglich nicht rechtzeitig erkannt wurde.