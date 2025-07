„Fantastic Four“-Star Julian McMahon gestorben

In einem berührenden Statement seiner Frau Kelly McMahon heißt es, dass McMahon das Leben, seine Familie und seine Freunde, aber auch seine Arbeit und seine Fans geliebt habe. „Sein größter Wunsch war es, Freude in die Leben so vieler wie möglich zu bringen. Und wir wünschen allen, denen Julian Freude gebracht hat, dass sie weiter Freude in ihren Leben finden.“ Die Familie sei dankbar für die Erinnerungen und bitte um Privatsphäre, um nun trauern zu können.