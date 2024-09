Salzburg-Wikinger Skaardal macht Ländle-Boys flott

So wechselte der 22-jährige Sohn der ehemaligen Salzburger Slalomspezialistin Karin Köllerer und des zweifachen norwegischen Super-G-Weltmeisters Atle Skaardal quasi direkt von der Rennpiste an den Wachstisch, wo er sich um die Skier der beiden Vorarlberger Moritz Zudrell und Jakob Greber kümmert. „Mir hat es immer schon getaugt am Material zu tüfteln“, verrät Niklas, der froh ist, in der WC4-Trainingsgruppe von erfahrenen Serviceleuten wie Andi Keil, Michi Wildauer oder Björn Gstatter lernen zu können. „Natürlich ist Erfahrung im Servicebereich sehr wichtig. Dadurch, dass ich bis vor wenigen Monaten selbst Rennen gefahren bin, kann ich mich aber sehr gut in Jakob und Moritz hineinfühlen.“