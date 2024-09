Ein Hoch den Freiwilligen

Und das ist eine besondere Stärke Österreichs, dieses breite Spektrum an ehrenamtlich tätigen und freiwilligen Menschen, die hier in Vereinen, der Feuerwehr, beim Roten Kreuz und bei anderen Organisationen bereit sind, Hilfe zu leisten, dem Nachbarn, dem Mitbürger in der eigenen Gemeinde und eben allen betroffenen Landsleuten. Ihnen unseren Respekt und unsere Hochachtung!