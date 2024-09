Feuerwehr berichtet: „Es sind alle sehr dankbar“  

Am Mittwoch soll dann Unterstützung aus dem Flachgau und dem Tennengau hinzukommen. „Da werden wir am Dienstag schauen, wie es sich ausgeht“, sagt Landesfeuerwehrkommandant Günter Trinker. Da wird noch abgewartet, ob sich bis dahin die Situation in den beiden Salzburger Bezirken beruhigt hat. „Generell ist der Hilfseinsatz für eine Woche geplant“, so Trinker.