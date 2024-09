SM Tribute: Baut DS bald wirklich coole Autos?

Dass der SM in der Historie des Automobils einen bleibenden Eindruck hinterlassen hat, liegt auch an seinem luxuriösen und aufwändig gestalteten Innenraum. Die hochwertigen Materialien, die präzise Verarbeitung und die durchdachte Ergonomie schufen eine besonders raffinierte Atmosphäre. Die Armaturentafel mit runden Instrumenten und dem markanten Lenkrad war sowohl ästhetisch als auch funktional. Unter anderem waren elektrisch verstellbare Sitze, Klimaanlage und Servolenkung an Bord.