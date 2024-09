Grüne setzen auf die Themen Natur und Wohnen

„Klar ist, die ÖVP wird den Landeshauptmann stellen. Es kommt also darauf an, ob wir Grüne oder die Blauen in der Landesregierung sein werden. Grün macht den Unterschied“, meinten beide bei der Präsentation ihres „Plans für Vorarlberg“. Die wesentlichen Punkte darin fasste Hammerer so zusammen: „Intakte Natur, kostengünstige und saubere Energie für jedes Zuhause, moderne und leistbare Wohnungen, das besten Öffi- und Rad-Netz, gleiche Chancen für alle Kinder.“