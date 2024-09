Modesünden der Stars ++ Mausi Lugner setzt auf FPÖ

Christina Lugner sorgte für Schlagzeilen: Sie unterstützt ihren Schwiegersohn, FPÖ-Politiker Leo Lugner, im Wahlkampf. Außerdem ließen es internationale TV-Stars in Wien ordentlich krachen, und natürlich war die Prominenz auch bei der Roncalli-Premiere anzutreffen. Was für eine bunte Woche in der High Society!