„Neustart“ aufgeschoben

Doch die beiderseitigen Bemühungen zur Annäherung gerieten bald ins Stocken. Die konfliktträchtigen Themen verschwanden nicht einfach, auch wenn Tusk sich teils konzilianter gab als die PiS. So verzichtete Tusk auf die bisher von Berlin verlangten Reparationszahlungen von 1300 Milliarden Euro für den grauenvollen Nazi-Terror während des Zweiten Weltkrieges, er erwartet aber sehr wohl eine deutliche Geste eines Schuldeinbekenntnisses. Scholz bot daraufhin 200 Millionen Euro an Entschädigung für die überlebenden NS-Opfer, eine Summe, die jeder in Polen als geradezu lächerlich wenig empfand.