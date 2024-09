Schlechtwetter! After Work Markt fällt ins Wasser

„Aufgrund der zahlreichen Unwetterwarnungen, müssen wir Sicherheitsvorkehrungen treffen und den After Work Markt absagen“, gibt die Stadt am Donnerstagvormittag bekannt. Klagenfurt sei zwar bis dato nicht direkt vom Wetter betroffen, jedoch kann nicht garantiert werden, dass das bis morgen, Freitag, so bleibt, heißt es weiter. Auf die letzte Veranstaltung, die Tausende Besucher lockt, will man jedoch nicht verzichten. Ein Ersatztermin ist für 20. September geplant. „Sofern das Wetter passt“, heißt es weiter.