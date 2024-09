„Konnten den Schwung von der EURO nicht mitnehmen“

Österreichs Fußball-Nationalteam erwischte nach dem Höhenflug bei der Europameisterschaft einen schwachen Auftakt in die Nations League, holte aus dem Auswärts-Doppel gegen Slowenien (1:1) und Norwegen (1:2) nur einen Punkt. Die „Krone“ hörte sich bei den heimischen Legenden um – was sagen Toni Polster, Hans Krankl & Co. zum mageren Start?