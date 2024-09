Elon Musk soll unter Trump zum Finanzprüfer werden

Donald Trump hat angekündigt, im Falle eines Wahlsieges den Tech-Milliardär Elon Musk an die Spitze eines Gremiums zur Überprüfung der US-Regierungsausgaben zu setzen. Die „Kommission für Regierungseffizienz“ solle eine „vollständigen Finanz- und Leistungsprüfung der Regierung“ durchführen und Empfehlungen für „drastische Reformen“ aussprechen, so Trump bei einer Rede in New York.