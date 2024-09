Polizei fasst Anführer in Bandenkrieg

650 Festnahmen

In den sechs Monaten, seit der Kampf gegen die Jugendkriminalität in Wien, aber auch im Rest von Österreich zur polizeilichen Priorität erklärt wurde, wurden laut dem Innenministerium bisher rund 40.000 Personen kontrolliert, 650 Personen festgenommen und 5220 Anzeigen erstattet. Der Großteil davon entfällt jeweils auf Wien, was nur zum Teil für mehr Kriminalität in der Stadt spricht.