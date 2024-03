Gewaltorgie-Video: Jugendbande terrorisiert Wien

Das bestätigen auch mehrere Anrainer rund um den Christian-Broda-Platz in Mariahilf. Am Abend und in der Nacht wird das Tor zur inneren Mariahilfer Straße zum Treffpunkt jugendlicher Gewalttäter. Eine Anrainerin: „Ich versuche immer schon bei Tageslicht zu Hause zu sein. In der Nacht geh ich sowieso nicht mehr vor die Tür. Diese Woche wurde ich um eine Zigarette gefragt. Da ich Nichtraucherin bin, habe ich verneint. Daraufhin wurde ich beschimpft und bespuckt. Nicht das erste Mal.“