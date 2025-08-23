„Wie Lottosechser“: Bauer fand Ehering im Gatsch

Winziger Glanz im trockenen Boden

Zwei Wochen nach dem Konzert kam die unerwartete Nachricht. Auf dem Handy eine Sprachnachricht von Walch: „Ich bin der Bauer und ich glaube, Sie haben Ihren Lottosechser.“ Hodulik zögerte nicht. Noch am selben Tag fuhr er nach Saxen. „Es war tatsächlich meiner. Unfassbar, unglaublich, unvorstellbar – und einfach wunderschön“, so Hodulik. Der Bauer hatte den Ring auf seiner Wiese entdeckt – ein winziger Glanz im getrockneten Boden, der sich als großes Glück entpuppte.