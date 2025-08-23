Familie mit Baby rettete sich aus brennendem Auto

Auto völlig ausgebrannt

Vater, Mutter und Kind konnten das Fahrzeug gerade noch rechtzeitig verlassen, ehe es komplett in Flammen aufging. Obwohl die Feuerwehr Frastanz schnell vor Ort war, brannte der Pkw vollständig aus, das Wrack musste vom ÖAMTC abgeschleppt werden. Durch die enorme Hitze wurden auch Teile der Leitschiene beschädigt.