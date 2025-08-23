Familie mit Baby rettete sich aus brennendem Auto

Dramatische Szenen haben sich am Freitagnachmittag auf der Walgauautobahn abgespielt. Auf Höhe Frastanz hatte ein Auto Feuer gefangen – zum Glück reagierte der Lenker schnell und richtig.
Der Lenker, seine Ehefrau und das gemeinsame, erst sechs Monate alte Kind waren in Fahrtrichtung Tirol unterwegs, als plötzlich Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Der Lenker reagierte sofort und stellte das Auto auf dem Pannenstreifen ab.
Auto völlig ausgebrannt
Vater, Mutter und Kind konnten das Fahrzeug gerade noch rechtzeitig verlassen, ehe es komplett in Flammen aufging. Obwohl die Feuerwehr Frastanz schnell vor Ort war, brannte der Pkw vollständig aus, das Wrack musste vom ÖAMTC abgeschleppt werden. Durch die enorme Hitze wurden auch Teile der Leitschiene beschädigt.
Die Familie wurde vorsorglich vom Samariterbund ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht – wie sich herausstellte, waren alle unversehrt geblieben. Der betreffende Abschnitt der A14 war zwischen 15.45 Uhr und 16.05 Uhr gesperrt.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.