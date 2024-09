Glawischnig vs. Mölzer: Bei FPÖ-Plakat ging‘s rund

Wahlerfolge der AfD

Die Wahlerfolge der AfD in Sachsen und Thüringen am Sonntag wurden heftig diskutiert. Glawischnig: „Die Ergebnisse sind ein politisches Erdbeben. AfD-Chef Höcke trifft extreme Aussagen. Und die AfD ist gesichert rechtsextrem.“ Mölzer, relativierend: „Die Erkenntnis, dass die AfD gesichert rechtsextrem sei, stammt von einer politisch besetzten Behörde. Und wir wissen, was das heißt.“