Beide Leichen geborgen: Nun sind Ermittler am Zug

Sonden und Hunde brachten Erfolg

Die Hoffnung, dass die beiden Syrer doch noch in einem Hohlraum überlebt haben könnten, zerschlugen sich um 23.50 Uhr bzw. eine Stunde später. Spezialisten des Bundesheeres hatten sich über einen ferngesteuerten Roboter über das Nachbarhaus zu den beiden Vermissten, deren Positionen per Schallsonden und durch Spürhunde festgestellt werden konnten, vorgearbeitet. „Der Notarzt konnte nur noch den Tod feststellen“, so Markus Oppitz vom Bundesheer.