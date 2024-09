Schock nach Deckeneinsturz: „Es ist unvorstellbar“

Jene zwei Arbeiter (23), die am Dienstag bei Sanierungsarbeiten in einer Buchhandlung in Schärding verschüttet wurden, sind gefunden. Kurz nach Mitternacht haben Soldaten die Syrer entdeckt – tot. Der Schock nach dem schrecklichen Unglück sitzt in der kleinen Stadt tief. Bürgermeister Günter Streicher sagte alle Termine ab.