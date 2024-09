Bruckner Uni: Budgetloch sorgt für großen Wirbel

Nachbesserung in Angriff genommen

Der Rechnungshof fordert einerseits u. a. ein verbindliches Kostenstellenbudget, einschließlich der Mittelüberträge und ein adäquates Controlling. Dem ist die Uni bereits nachgekommen, u. a. wurde im Jänner 2024 die Position eines Vizerektors für Finanzen und Ressourcen geschaffen, wir berichteten. Auch identifizierte „Schwachstellen“ im Bereich der IT wurden aktiv in Angriff genommen.