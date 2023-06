Nach Budgetloch kommt nun Staatsanwalt ins Spiel

Staatsanwaltschaft am Zug

„Ich habe mehrmals versucht, mit der Universitätsdirektorin in Kontakt zu treten - alles blieb unbeantwortet“, schildert der Rektor weiter. Die Causa ist ordnungsgemäß bei der Staatsanwaltschaft angemeldet worden. „Wir warten darauf, in welcher Form das aufgenommen wird.“ Die Motive sind unklar, es könnten Planungs- und Rechnungsfehler sein, Überforderung. Kriminelle Energie schließen Stelzer und Hummel vorerst aus, es gäbe keine Hinweise darauf.