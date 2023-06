Erste Entscheidung zum Budgetloch der Bruckner Uni

Ist das üblich, dass die Umstellung so viele Jahre dauert?

Ja, man sieht es bei der JKU. Die Menschen, die in der Stadt hier leben, wissen, wie sie vor 50 Jahren ausgeschaut hat und was jetzt geboten wird. Die Bruckner Uni ist viel kleiner, aber Universität ist per se immer in Veränderung, Ausbau und Weiterentwicklung. Es ist für uns auch eine Bestätigung in unserem Tun, dass das Land so unterstützend hinter uns steht und an uns glaubt.