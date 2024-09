Neue Schwerpunkte im Schulalltag präsentiert

Polaschek: „Österreichs Schulen und insbesondere die Wiener Bildungseinrichtungen stehen unter einem hohen Druck. So sind etwa Schulen mit Schülerinnen und Schülern mit nahezu 100 Prozent Migrationshintergrund in Ballungsräumen, vorwiegend in Wien, keine Seltenheit. Um allen Kindern die besten Chancen zu ermöglichen, braucht es noch mehr Deutschförderung.“