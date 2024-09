Für 98.000 Taferlklassler beginnt der Schulalltag

Zahl an Berufsschulen bleibt gleich

Für die Sonderschulen wird ein Plus von 0,5 Prozent geschätzt, für die Polytechnischen Schule sind es 3 Prozent. In den AHS geht man von einem Zuwachs um 0,4, an den Berufsbildenden mittleren und höheren Schulen (BMHS) von einem Minus von 0,4 Prozent aus. An den Berufsschulen soll die Schülerzahl indes gleich bleiben.