„Können nicht Schuhe binden oder Stift halten“

Experten schlagen seit Monaten Alarm: Immer mehr Schüler in Wien können dem Unterricht nicht folgen. In den meisten Fällen fehlt es an den nötigen Deutschkenntnissen. Erschreckend: Ein großer Teil von diesen Kindern ist bereits hier geboren. Sie werden als sogenannte außerordentliche Schüler geführt. Und ihre Zahl wird immer größer.