Donau-Wasser soll die Trauben im Traisental retten

Leitungsbau schon genehmigt

„Aqua Repono“ soll das Wasser langfristig in der Region halten und dort den Wein- und Obstbau in Zukunft ermöglichen. Im Umfeld der Donau werden Brunnen gesetzt, über Leitungen wird das Wasser von diesen in die Weingärten gebracht, dort werden die Reben tröpfchenweise bewässert. „Die Pumpen werden mit Sonnenstrom betrieben“, sagt Huber. Der Baubeginn ist für Spätherbst geplant.